Минздрав предложил новые правила выдачи больничных

Министерство здравоохранения России предложило обновить правила выдачи больничных листов, пишет портал progorod59.ru. Изменения планируется ввести с 2025 года. Основная цель — сделать систему более прозрачной и точнее оценивать необходимость освобождения от работы.

Как отметил депутат Государственной думы РФ Алексей Куринный, список таких оснований для выдачи больничных будет расширен. Теперь оформить листок нетрудоспособности можно будет не только при болезни, но и в других жизненных ситуациях.

Так, в перечень войдут: лечение в санаториях, уход за больными родственниками, помощь пожилым членам семьи. Также больничные будут выдавать при карантине, беременности, усыновлении и протезировании в стационаре. При этом сам факт обращения за медицинской помощью будет оставаться ключевым условием.

Планируется и увеличение максимальных выплат по больничным листам. В 2026 году они могут достигнуть 200 тысяч рублей. Однако для получения такой суммы необходим стаж не менее восьми лет и высокий уровень дохода. Дневная выплата в этом случае составит около 6 тысяч рублей.

Как отметил Куринный, новые правила помогут сократить количество необоснованных больничных и сделают систему социального страхования более справедливой. В Минздраве подчеркнули, что окончательное решение по новому порядку будет принято после общественного обсуждения.

