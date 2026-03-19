Омбудсмен Подмосковья разъяснила порядок оформления больничного после увольнения

Уполномоченный по правам человека в Московской области Ирина Фаевская разъяснила порядок оформления больничного после увольнения. С соответствующим запросом к ней обратился житель Домодедово. Он рассказал, что уволился с работы по собственному желанию, а через две недели ему открыли больничный. При этом на новую работу житель еще не устроился. Мужчину интересовало, должен ли его бывший работодатель оплатить больничный лист.

По словам Фаевской, пособие по временной нетрудоспособности выплачивается застрахованным лицам не только в период работы, но и в случаях заболевания или травмы в течение 30 календарных дней после прекращения работы по трудовому договору.

Омбудсмен подчеркнула, что это касается только случаев заболевания или травмы работника. Оплата после увольнения не производится в случае больничного по уходу за ребенком или другим родственником.

Пособие выплачивается за весь период болезни, даже если часть дней выходит за пределы 30-дневного периода после увольнения. При этом пособие назначается только, если человек еще не устроился на новое место работы.

Размер пособия составит 60% от среднего заработка вне зависимости от страхового стажа, даже если ранее работник благодаря большому стажу получал пособие в размере 100%. За первые три дня болезни пособие выплачивается бывшим работодателем за свой счет. Остальные дни оплачивает Соцфонд России.

Чтобы получить пособие, не нужно писать никакие заявления: с 2022 года действуют электронные больничные.

