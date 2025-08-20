В Липецкой области медики дважды осматривали пассажирку поезда, следовавшего по маршруту Волгоград — Москва. По словам министра здравоохранения региона Анны Марковой, опубликованным в Telegram-канале, женщина оставалась в сознании: она просыпалась и отвечала на вопросы медицинских работников.

В среду издание «Осторожно новости» сообщило о происшествии в поезде, следовавшем по маршруту Волгоград-Москва. Пассажирке стало плохо, она потеряла сознание. По информации издания, на место были вызваны медики, которые прибыли в Липецк утром. Они ошибочно предположили, что женщина просто спит. В Москве мать пострадавшей самостоятельно вынесла её из поезда без сознания. По последним данным, опубликованным в Telegram-канале, женщина якобы находится в больнице в состоянии комы.

«Пассажирку по имени Елена действительно осматривали на территории нашего региона. Причем дважды. Ранним утром в Липецке и затем в 7 утра в Ельце… Оба раза женщина спала, но была в сознании. Просыпалась и отвечала на вопросы фельдшеров», — сообщила Маркова.

Фельдшеры связались с матерью пациентки по телефону и выяснили, что она страдает от тяжелого хронического заболевания, из-за которого прием таблеток часто вызывает у нее состояне сна.

Транспортная прокуратура, в свою очередь, сообщила, что проводит проверку ситуации, в которой состояние здоровья пассажирки ухудшилось в процессе поездки.