Минздрав раскрыл правду о направлении в «дурдом» по заявке начальства

Минздрав РФ прокомментировал информацию о разрешении отправлять сотрудников на обязательное психиатрическое освидетельствование.

Поводом стали появившиеся в телеграм-каналах новости о том, что с 1 марта 2026 года работодатели смогут "отправлять своих сотрудников в дурдом".

Представители ведомства пояснили, что обязательное психиатрическое освидетельствование будут проходить определенные категории работников только по направлению работодателя. Данное направление будет выдаваться гражданам, у которых при прохождении периодического осмотра были выявлены признаки заболевания.

Изменения носят технический характер, а количество людей, которые должны будут проходить обязательное психиатрическое освидетельствование, наоборот, снизится., сообщает пресс-служба Минздрава.

Ранее сообщалось о том, что Минздрав разрешит отправлять «креативных» сотрудников к психиатру в 2026 году.