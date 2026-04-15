Минздрав расширил правила выдачи больничных

Министерство здравоохранения Российской Федерации утвердило актуализированные условия и регламент оформления листков нетрудоспособности на территории страны. Об этом свидетельствует внутренний документ ведомства, с содержанием которого ознакомилось агентство РИА Новости .

Согласно нововведениям, родитель, находящийся в отпуске по уходу за ребенком, теперь вправе сохранить за собой право на получение пособия, если в этот период он трудоустроится к другому страхователю. Такое решение предоставляет гражданам больше возможностей для совмещения декретного отпуска с дополнительным заработком в сторонних организациях, при этом не возникает риска утраты страхового обеспечения.

Кроме того, возможность оформлять больничный лист получат самозанятые.

Ранее сообщалось о том, что Минздрав планирует создать реестр отказавшихся от вакцинации.