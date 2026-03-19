Минздрав разъяснил суть новых рекомендаций по работе с бездетными женщинами

Направление пациенток к специалистам в области психологии по вопросам, связанным с рождением детей, является исключительно рекомендательной мерой. Такой комментарий дала главный внештатный специалист Министерства здравоохранения по репродуктивному здоровью женщин Наталия Долгушина.

Она акцентировала внимание на том, что подобные консультации могут проводиться лишь при наличии добровольного согласия самой женщины.

По словам представителя ведомства, данная инициатива нацелена на профилактику абортов и стимулирование рождаемости. В случаях, когда женщина в возрасте от 18 до 49 лет не имеет детей и не выражает желания их заводить, ей может быть предложено посещение психолога.

Кроме того, если у пациентки диагностируют сложную жизненную ситуацию, ей могут порекомендовать беседу с сотрудником социальной службы. Специалист проинформирует женщину обо всех существующих вариантах государственной поддержки.

