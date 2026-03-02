Минздрав собрал досье на 12 групп больных россиян: что изменилось в медицине в марте

С начала весны вступают в силу законодательные новеллы, направленные на защиту здоровья россиян. Изменятся правила рекламы энергетиков, начнут блокировать сайты по продаже табака, а также запустят два важных федеральных регистра, пишет ТАСС .

В России с сегодняшнего дня начинают действовать новые законодательные нормы, ориентированные на охрану здоровья населения. Как сообщили в Госдуме, изменения коснутся регулирования рекламы тонизирующих напитков, борьбы с нелегальной интернет-торговлей табаком и создания специализированных баз данных пациентов.

Глава думского комитета по охране здоровья Сергей Леонов пояснил, что реклама энергетиков отныне не должна привлекать внимание несовершеннолетней аудитории. Каждый рекламный продукт обязан содержать информацию о потенциальном вреде чрезмерного потребления таких напитков. Депутат уточнил параметры новых требований: в роликах на радио предупреждение должно звучать не менее 3 секунд, на телевидении и в кино — занимать не менее 5 секунд эфирного времени. При этом под него должно отводиться не менее 7% площади кадра или рекламного макета. По мнению законодателей, это позволит эффективно информировать молодежь о возможных рисках для организма.

Еще одно новшество касается досудебной блокировки интернет-ресурсов, предлагающих к продаже табачные изделия. Под действие нормы попадают сигареты, кальяны, вейпы и электронные устройства для курения. Парламентарий отметил, что сайты с подобными предложениями теперь будут оперативно заноситься в реестр запрещенной информации. Это обяжет провайдеров в течение 24 часов ограничивать к ним доступ без ожидания судебного решения. Владельцы онлайн-платформ должны самостоятельно отслеживать и пресекать попытки продажи табачной продукции на своих площадках.

Кроме того, с 1 марта запускается работа двух новых федеральных регистров. Один из них объединит данные пациентов с двенадцатью группами заболеваний, включая онкологию, диабет и патологии сердечно-сосудистой системы. Как подчеркнул Сергей Леонов, цель системы — собрать воедино сведения о людях с социально значимыми недугами, чтобы повысить качество борьбы с ними и скоординировать действия регионов. Накопленная информация поможет точнее планировать закупки лекарственных препаратов и отслеживать динамику состояния больных.