Минздрав сообщил об обследовании и лечении эвакуированных из Дагестана

Важно, чтобы все обстоятельства этого происшествия были выяснены и приняты меры для предотвращения подобных случаев в будущем.

Как сообщает агентство «РИА Новости», все пациенты, эвакуированные из Дагестана после взрыва на АЗС в Махачкале, прошли обследования и медицинские осмотры, и им назначена необходимая тактика лечения. Шестнадцать пострадавших были госпитализированы в федеральные центры и московские организации для получения специализированной медицинской помощи.

Напомним, что взрыв на АЗС в Махачкале произошел 14 августа, в результате чего 35 человек погибли. Было возбуждено уголовное дело по факту оказания небезопасных услуг. Следователи будут тщательно расследовать произошедшее, чтобы установить виновных и принять соответствующие меры.