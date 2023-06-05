Минздрав: стационары Белгородской области продолжают работу

Андрей Иконников, министр здравоохранения Белгородской области, сообщил о том, что распространяемая информация о переполненных стационарах является недостоверной. Об этом пишет RT.

Министром здравоохранения Белгородской области была опровергнута фейковая новость о переполненности стационаров и вынужденных выписках пациентов задолго до положенного времени.

В своих социальных сетях Иконников пишет, что в интернете распространилась ложная информация. Якобы стационары Белгородской области заполнены раненными военными. И из-за этого появилась необходимость выписать остальных пациентов раньше срока.

По словам министра, медицинские организации продолжают свою работу и оказывают экстренную неотложную помощь тем, кому она сейчас необходима.