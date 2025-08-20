Минздрав Свердловской области: екатеринбуржца спасли после «взрыва» в голове

Об этом сообщили в пресс-службе Минздрава Свердловской области.

В Екатеринбурге врачи спасли 67-летнего мужчину с разрывом аневризмы головного мозга. Инцидент произошел, когда Алексей Бабин выезжал на машине со двора. Прохожие заметили неподвижного водителя в остановившемся автомобиле и сразу вызвали скорую помощь.

Специалисты Регионального сосудистого центра провели экстренную операцию. Как сообщили в министерстве здравоохранения Свердловской области, нейрохирургу Павлу Ошуркову потребовалось всего три минуты, чтобы установить миниатюрный титановый зажим и пережать поврежденные сосуды. Медики работали в условиях строгого лимита времени, поскольку нельзя было надолго отключать кровоснабжение мозга.

По данным ведомства, через неделю после успешного завершения терапии пациента выписали из больницы. Дальнейшую реабилитацию мужчина будет проходить по программе обязательного медицинского страхования.

