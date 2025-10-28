Минздрав России представил проект обновленных правил оказания медицинской помощи беременным женщинам. Согласно документу, медучреждения будут обязаны ставить пациентку на учет у акушера-гинеколога не позднее 14 дней с момента первого обращения, если срок беременности составляет от 4 до 7 недель. При более позднем обращении врач должен оформить женщину не позднее 7 дней, сообщает « Коммерсантъ ».

Также в течение двух недель с момента постановки на учет пациентка должна пройти комплексное обследование для выявления возможных патологий и отклонений в развитии плода. На сроке 34–36 недель планируется проведение третьего этапа пренатальной диагностики, направленного на обнаружение поздно проявляющихся пороков развития.

Отдельное внимание уделено послеродовому периоду. Женщины, недавно родившие, смогут рассчитывать на патронаж на дому с участием мобильных медицинских бригад. Кроме того, им будет предоставлена психологическая и социальная поддержка.

Минздрав пояснил, что цель новых правил — повышение качества ранней диагностики и профилактика осложнений как у матери, так и у ребенка. Проект документа направлен на общественное обсуждение.

