Минздрав заявил, что медикам будет доступна скидка 50% при покупке билета на фильм «Вызов»

Абсолютно все кинотеатры страны до 25 июня будут предоставлять скидку в половину стоимости билета на фильм для медицинских работников, а также студентов в сфере здравоохранения. Об этом сообщает сайт aif.ru

Приближается профессиональный праздник – День медицинского работника. В честь этого Министерство здравоохранения Российской Федерации совместно с некоторыми студиями и кинокомпаниями, а также Первым каналом, приглашают медработников на сеанс фильма «Вызов» в кино.

Этот фильм – первый, который сняли на МКС. В сюжете фигурируют не только космонавты, но и медицинские работники, профессионалы своего дела. Одна из них, Евгения Беляева, отправляется на станцию для того, чтоб провести операцию космонавту, который погибнет, если та не вмешается.