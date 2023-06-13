Минжилполитики Подмосковья одобрило строительство еще 25 новых зданий

Еще двадцать пять новых зданий построят на территории Московской области. Министерство жилищной политики выдало соответствующие разрешения.

Как сообщили в пресс-службе ведомства, речь идет о нежилых объектах. Так, в городском округе Лыткарино планируют возвести учебный корпус на 270 мест, в Солнечногорске — фабрику по производству питьевой воды, в Бронницах — аптеку, а в Воскресенске — спортивный зал.

В Красногорске планируют построить многофункциональное сервисное здание, в Ленинском округе — торговый центр, в Химках — магазин. В Щелкове, Чехове и Раменском намерены возвести производственно-складские здания.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что в Балашихе планируют построить крупный медицинский центр.