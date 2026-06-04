Мир на пороге водных войн: ученый РАН объяснил, почему кончается пресная вода

Нарушение водного баланса и истощение запасов пресной воды способны спровоцировать серьезные социальные потрясения, экономические кризисы и даже вооруженные столкновения между государствами. Такое предупреждение в эфире «Радио КП» озвучил главный научный сотрудник Института водных проблем РАН, доктор технических наук Михаил Болгов.

По его словам, нехватка воды уже сегодня фиксируется в целом ряде регионов планеты. Рост численности населения Земли сопровождается увеличением расхода воды в быту, промышленности и сельском хозяйстве, однако резервы для расширения водоснабжения во многих местах практически исчерпаны. Ситуацию усугубляет и загрязнение водоемов.

Как отметил ученый, дефицит водных ресурсов уже не раз становился причиной межгосударственных трений. Статистика ООН фиксирует сотни конфликтных ситуаций за последние десятилетия, связанных с разделом водных источников и воздействием на водные объекты. Болгов подчеркнул, что нарастающий водный кризис способен привести к масштабным продовольственным проблемам и спровоцировать волны вынужденной миграции.