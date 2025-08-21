Мир потерял его: легенда судебного дела и звезда соцсетей ушел из жизни — рак оказался сильнее

Американский судья, прозванный «самым милым в мире», скончался в возрасте 88 лет от рака поджелудочной железы. Смерть констатировали 20 августа 2025 года. Об этом сообщил РБК со ссылкой на источник.

В США на 89-м году жизни скончался судья Фрэнк Каприо, получивший мировую известность благодаря нестандартному подходу к ведению судебных процессов. Причиной смерти стал рак поджелудочной железы, о котором он публично сообщил в декабре 2023 года.

Каприо почти четыре десятилетия занимал должность судьи муниципального суда Провиденса (штат Род-Айленд). Широкую популярность ему принес телевизионный проект «Пойманные в Провиденсе». Программа четырежды номинировалась на престижную телепремию «Эмми».

Фрагменты заседаний с участием Каприо стали вирусными в социальных сетях, собрав многомиллионную аудиторию. Его стиль работы, сочетающий правовую компетентность с человеческим отношением к подсудимым, заслужил признание зрителей по всему миру.

На момент смерти за его аккаунтом в запрещенной в России социальной сети наблюдало более 1,6 млн пользователей. В официальном заявлении, опубликованном от имени семьи, отмечается, что наследие судьи продолжается в добрых делах людей, вдохновленных его примером.

Ранее во Франции мужчина скончался во время онлайн-трансляции.