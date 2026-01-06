Мир в сердце вместо дорогого подарка: какой презент назвали лучшим к Рождеству

Заместитель председателя ВРНС Михаил Иванов в преддверии праздника отметил, что его духовный смысл не должен подменяться бытовыми традициями. Кульминацией подготовки к Рождеству, по его словам, является участие в ночном богослужении в Сочельник, которое делает верующих соучастниками события, сообщает RT .

Если посещение ночной службы невозможно, верующим рекомендовано присутствовать на праздничной литургии утром 7 января, поскольку общая молитва составляет духовную основу празднования. Что касается трапезы, то в Сочельник до появления первой вечерней звезды принято соблюдать пост. Традиционным блюдом для вечерней семейной трапезы является сочиво.

Иванов также подчеркнул, что Рождество — это время для проявления заботы о близких и нуждающихся. Лучшим подарком к празднику он назвал мир в душе, умение прощать и искреннюю любовь к окружающим.

Ранее врачи рассказали, что спасет от тяжести и боли в животе после новогоднего застолья.