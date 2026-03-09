Мир ждет новый виток инфляции из-за войны: что будет с экономикой России

Директор-распорядитель МВФ Кристалина Георгиева заявила, что эскалация на Ближнем Востоке угрожает мировой экономике ростом инфляции и замедлением темпов развития. Фонд представил расчеты, согласно которым удорожание нефти на 10% способно подстегнуть рост цен на 40 базисных пунктов, пишет Версия.

Руководство Международного валютного фонда выступило с прогнозом о негативных макроэкономических последствиях обострения ближневосточного конфликта. Кристалина Георгиева обозначила ключевые угрозы, среди которых усиление инфляционного фона и торможение глобального экономического роста.

Глава МВФ привела конкретные расчеты: если стоимость нефти удержится на уровне плюс 10% на протяжении большей части года, мировая инфляция увеличится на 40 базисных пунктов, а показатели производства снизятся на 0,1–0,2 процентного пункта. Она подчеркнула, что фундаментальная устойчивость экономики проходит серьезную проверку.

Причиной для беспокойства стали перебои в работе ключевой инфраструктуры. В регионе повреждены нефтегазовые объекты, а транспортировка через Ормузский пролив упала на 90%. Напомним, через этот коридор транспортируется примерно пятая часть всех мировых объемов нефти, газа и продуктов их переработки.

Фондовый рынок отреагировал на ситуацию мгновенно. В начале торгов нефть Brent пробила отметку в 119 долларов, а WTI поднялась выше 101 доллара, что соответствовало росту почти на треть. Позже произошла коррекция до 106 и 101 доллара соответственно, однако итоговый прирост все равно составил 15% и 12%. На этом фоне ранее фиксировалось падение азиатских индексов.