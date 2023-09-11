Мирный житель пострадал при обстреле Еленовки

Украинцы обстреляли пгт Еленовка, расположенный южнее Донецка, вечером понедельника, 11 сентября. Об этом сообщает представительство ДНР в СЦКК в своем официальном канале .

По оперативным данным на 22 часа, в результате украинского обстрела Еленовки ранения получил один человек. Это оказался мужчина 1991 года рождения, ему оказали помощь медики. Состояние пострадавшего не уточняется.

По официальным данным, за текущий понедельник украинцы нанесли не меньше 70 ударов по территории ДНР.