Депутат Миронов предложил замену патентной системе для мигрантов

По словам депутата нижней палаты парламента Сергея Миронова, патентную систему для трудовых мигрантов необходимо заменить на биометрию. Об этом сообщает NEWS.ru.

Он добавил, что законопроект правительства о праве на основании одного патента работать в столичном регионе, а также северной столице и ее провинции касается только иностранцев, которые проживают на территории РФ легально.

По мнению парламентария, при подобном подходе мигрант станет работать на конкретного работодателя, который за него отвечает и платит подоходный налог. Административные границы не будут ни на что влиять.

Он подчеркнул, что указанный порядок в целом выгоден и бюджету, и законопослушному бизнесу, и иностранцам, работающим «в белую».

Ранее сообщалось, что столичным мигрантам разрешат работать в двух граничащих регионах.