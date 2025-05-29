Миронов предложил создать госпремию для военных журналистов

Глава фракции «Справедливая Россия — За правду» Сергей Миронов обратился к президенту России Владимиру Путину с инициативой учреждения государственной награды имени Александра Твардовского для военных журналистов. Соответствующее письмо оказалось в распоряжении ТАСС.

В документе подчеркивается, что учреждение государственной премии для военных корреспондентов представляется оправданным шагом.

Указанная премия может стать ключевым инструментом поддержки со стороны государства для журналистов, исполняющих свой профессиональный долг в опасных условиях.

Миронов подчеркнул, что военные корреспонденты, освещающие события в зоне специальной военной операции, играют важную роль в обеспечении информационного суверенитета России и борьбе с ложными сведениями. Депутат отметил, что работа военных журналистов сопряжена с личным героизмом и готовностью к самопожертвованию во имя защиты страны.

По мнению главы фракции, государственная премия для военных корреспондентов станет символом признания их заслуг государством и обществом. Миронов также предложил присвоить этой премии имя известного советского поэта Александра Твардовского.

Ранее сообщалось, что освобожденные россияне рассказали о зверствах в украинском плену.