Миронов предложил вырубить букмекеров в интернете: «Крайне болезненный удар по жуликам»

Лидер «Справедливой России» Сергей Миронов в беседе с « Абзацем » предложил полностью запретить букмекерские конторы в интернете. По его словам, партия поддерживает любые ограничения азартного бизнеса, который уже довел многих граждан до крайней черты.

В прошлом году депутаты вносили законопроект, предполагающий жесткие правила размещения контор — не более одного объекта на 100 тысяч жителей региона, — но документ не был принят.

Миронов подчеркнул, что поддерживает идею сократить время работы букмекеров, но останавливаться на этом не стоит. По его мнению, нужно ограничить их деятельность в онлайне, что нанесет крайне болезненный удар по таким структурам. Именно в этом направлении, как он заявил, и будет двигаться законотворческая работа.