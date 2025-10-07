Миронов раскритиковал план Матвиенко о платном ОМС для безработных россиян

Инициатива председателя Совфеда Валентины Матвиенко о введении обязательной платы за медицинскую страховку для неработающих граждан РФ идет вразрез с конституционными гарантиями и ставит под сомнение социальную направленность государства. Такое мнение в интервью «Газете.Ru» высказал лидер фракции «Справедливая Россия — За правду» Сергей Миронов.

Миронов отметил, что «не в первый раз в публичном поле высказываются опасные идеи о фактической отмене ОМС для части граждан страны». Он напомнил о заявлении главы Минтруда о готовности государства помогать гражданам только при соблюдении определенных условий и приложении усилий с их стороны.

Миронов подчеркнул, что статья 41 Конституции гарантирует бесплатную медицинскую помощь без каких-либо условий, а система ОМС является обязательной, подразумевая обязательства государства, которые, по его словам, «и так повсеместно нарушаются из-за экономии бюджетных средств на медицине».

Он указал на то, что граждане, как работающие, так и неработающие, тратят значительные средства на медицинские услуги, а теперь их «хотят уже в открытую лишить госгарантий».

Миронов задался вопросом о том, как неработающие матери с детьми и люди, ухаживающие за престарелыми родственниками, должны будут доказывать свое право на бесплатную медицинскую помощь, и заключил, что это «подрыв основ социального государства». Он призвал не к сокращению, а к возвращению «действительно бесплатной медицины вместо нынешней условно бесплатной».

По мнению Миронова, переводить на платную медпомощь следует не российских граждан, а мигрантов и их семьи. Он считает, что чиновникам следует заботиться не об экономии на лечении граждан РФ, а о том, почему государство оплачивает лечение миллионов мигрантов из бюджета.

Он предложил установить правило, согласно которому въезд в Россию для мигрантов возможен только при наличии платной медицинской страховки. Эти средства, по его мнению, необходимо направить на оказание качественной медпомощи россиянам.

Напомним, что 6 октября Валентина Матвиенко предложила ввести обязательную плату за медицинское страхование для неработающих россиян, так как, по ее словам, «честно работающие люди» оплачивают медицинскую помощь «тунеядцам».

Ранее сообщалось, что в России предложили наказывать за тунеядство.