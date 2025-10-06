В России предложили наказывать за тунеядство

Военный корреспондент Александр Сладков выступил с инициативой введения уголовной ответственности за тунеядство в России. Свое предложение он опубликовал в телеграм-канале.

Тем самым блогер поддержал идею председателя Совета Федерации Валентины Матвиенко о введении «налога» на обязательное медицинское страхование (ОМС) для неработающих граждан трудоспособного возраста.

«Я за статью за тунеядство. Работать и платить налоги должны все либо просто платить налоги», — написал Сладков.

Инициатива Матвиенко касается исключительно трудоспособных граждан, не занятых официальной трудовой деятельностью. Предложение не затрагивает пенсионеров, детей и людей с инвалидностью. Она заявила, что в Москве насчитывается около 700 тыс. безработных граждан, которые, поработав, могут оплатить 45 тыс. руб. в год на ОМС.

