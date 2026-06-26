Миронов выступил за возвращение смертной казни для украинских агентов и их пособников
Депутат Миронов: в РФ нужно вернуть казнь для агентов и пособников Украины
Депутат Государственной думы Сергей Миронов в беседе с RTVI заявил о необходимости возвращения смертной казни для агентов украинских спецслужб и их пособников, действующих на территории России.
По словам парламентария, высшая мера наказания должна распространяться как на самих украинских агентов, так и на их пособников в РФ. Он отметил, что беспилотники, атакующие российские объекты, часто запускаются с территории России завербованными здесь людьми.
«Мы знаем, что беспилотники, которые атакуют наши гражданские объекты и дома с мирными жителями, часто запускаются с нашей же территории. Тех, кто это делает, враг вербует прямо здесь, в России», — заявил Миронов.
Депутат уверен, что главный фактор, объединяющий эти категории людей, — отсутствие критического мышления и вера в безнаказанность.
«Они убеждены, что их никогда не выследят и не поймают, что им ничего не будет. Высшая мера за пособничество террористическому режиму должна создавать неприемлемые риски. А первые приговоры заставят задуматься многих, кто сейчас идет на поводу у кураторов из украинских спецслужб», — подчеркнул Миронов.