Депутат Государственной думы Сергей Миронов в беседе с RTVI заявил о необходимости возвращения смертной казни для агентов украинских спецслужб и их пособников, действующих на территории России.

По словам парламентария, высшая мера наказания должна распространяться как на самих украинских агентов, так и на их пособников в РФ. Он отметил, что беспилотники, атакующие российские объекты, часто запускаются с территории России завербованными здесь людьми.

«Мы знаем, что беспилотники, которые атакуют наши гражданские объекты и дома с мирными жителями, часто запускаются с нашей же территории. Тех, кто это делает, враг вербует прямо здесь, в России», — заявил Миронов.

Депутат уверен, что главный фактор, объединяющий эти категории людей, — отсутствие критического мышления и вера в безнаказанность.