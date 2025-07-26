Mirror: школьник умер от пожирающей мозг амебы после купания в озере

В США произошла трагедия: двенадцатилетний Джейсен Карр скончался от инфекции, вызванной амёбой, которая поражает мозг. По информации издания Mirror, мальчик купался в озере, где ежегодно отдыхают тысячи людей.

В статье сообщается, что житель США подхватил инфекцию, вызванную амебой Неглерия Фоулер, во время купания в озере Мюррей, расположенном в штате Южная Каролина.

«Мальчик даже не подозревал об опасности, поскольку не было никаких предупреждений об обитании бактерии в озере», — говорится в публикации.

Паразитический организм становится причиной первичного амебного менингоэнцефалита, который часто приводит к летальному исходу. Обычно заражение происходит во время купания в загрязненной воде.

Сначала паразит проникает в носовые ходы, затем через обонятельный нерв достигает головного мозга. Там он атакует клетки мозга и начинает активно размножаться, вызывая фатальную цепную реакцию у всего организма.

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