РЕН ТВ выложил кадры ДТП, после которого девочка пережила клиническую смерть

Несовершеннолетняя девушка едва не погибла под колесами автомобиля на нерегулируемом пешеходном переходе в Санкт-Петербурге. РЕН ТВ публикует видеозапись происшествия.

Согласно информации, полученной от сотрудников полиции Санкт-Петербурга, 23 июля около полудня, когда юная девушка переходила дорогу по пешеходному переходу на разрешающий сигнал светофора, водитель автомобиля, двигавшегося по дороге, не остановился на запрещающий сигнал и совершил наезд на юного пешехода.

«У нее очень тяжелое состояние. Девочка пережила клиническую смерть, но врачи смогли ее откачать», — рассказал собеседник телеканала.

Стало известно, что у ребенка зафиксированы переломы черепа и других костей, а также многочисленные повреждения. В данный момент девочка находится в отделении интенсивной терапии, где за ее жизнь борются врачи.

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