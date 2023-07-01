Mirror: в США женщина покрасила забор соседа-гомофоба в радугу

Британское издание Mirror рассказало историю о соседской вражде мужчины и женщины в США. Женщина покрасила забор гомофобного соседа в радужные цвета в отместку за свои цветочные клумбы.

Женщина рассказала изданию, что сосед уже многие годы пытается «выжать» ее из района. Последние 3 года он срезает цветы в ее клумбах. Она рассказала, что цветы находились на клумбах перед забором. Они не касались его территории и не находились на тротуаре, но он все равно продолжал их обрезать. Она даже сменила забор на тот, что выше, но соседа это не остановило.

Тогда она решила ему отомстить, перекрасив его забор в радужную расцветку. Женщина сказала, что ее действия не нарушают закон. Формально, это ее забор – она за него платила.

Более того, внучка этого соседа, угрожала женщине. Суд позже установил запрет на приближение к женщине внучке соседа.