Мишустин отметил талант, доброту и душевное тепло российских женщин

Михаил Мишустин, глава правительства Российской Федерации, выразил свои поздравления с Международным женским днем 8 марта. В своем поздравлении он подчеркнул, что именно женщины делают этот мир прекраснее. Текст послания был опубликован на официальном сайте правительства.

Премьер подчеркнул, что именно россиянки обладают уникальными способностями, достигают высот в своей деятельности, создают гармонию в семье и дарят окружающим свою заботу, доброту и сердечность.

«Дорогие наши женщины! Сердечно поздравляю вас с праздником 8 Марта. Этот день наполнен особым очарованием, улыбками, весенним настроением. Сегодня самые искренние слова признательности посвящены прекрасным женщинам. Благодаря вам мир становится лучше», — говорится в сообщении.

Премьер-министр России Михаил Мишустин выразил женщинам свои наилучшие пожелания, включая пожелания здоровья, счастья и успеха во всех делах.

«Пусть заветные мечты сбудутся, а в доме всегда царят любовь, взаимопонимание и благополучие», — добавил премьер.

Ранее президент РФ Владимир Путин поздравил россиянок с Международным женским днем.