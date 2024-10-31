Мишустин пообещал сохранение рабочих мест за участниками СВО на весь период службы

Рабочие места за участниками специальной военной операции будут сохраняться на протяжении всей их службы в ВС РФ. Такое обещание дал Михаил Мишустин, председатель российского правительства. Его слова привел ТАСС.

Премьер напомнил, что ранее за военнослужащими, которые отправились в зону спецоперации, их рабочее место сохранялось на протяжении одного года. Сейчас же планируется внести изменения в Трудовой кодекс.

«Теперь трудовой договор будет приостанавливаться на весь период прохождения военной службы по контракту», — указал Мишустин.

Он выразил надежду, что парламент быстро примет все необходимые поправки, поскольку Госдума безотлагательно разбирает все вопросы, связанные с поддержкой участников СВО и членов их семей.

Ранее сообщалось, что президент РФ Владимир Путин счел недостаточной поддержку инвалидов, получивших увечья во время специальной военной операции. Он отметил, что в данной сфере делается уже многое, но заботу о таких людях стоит еще более усилить.