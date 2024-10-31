Мишустин пообещал сохранение рабочих мест за участниками СВО на весь период службы
Мишустин: рабочие места сохранятся за бойцами СВО на весь период военной службы
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Рабочие места за участниками специальной военной операции будут сохраняться на протяжении всей их службы в ВС РФ. Такое обещание дал Михаил Мишустин, председатель российского правительства. Его слова привел ТАСС.
Премьер напомнил, что ранее за военнослужащими, которые отправились в зону спецоперации, их рабочее место сохранялось на протяжении одного года. Сейчас же планируется внести изменения в Трудовой кодекс.
«Теперь трудовой договор будет приостанавливаться на весь период прохождения военной службы по контракту», — указал Мишустин.
Он выразил надежду, что парламент быстро примет все необходимые поправки, поскольку Госдума безотлагательно разбирает все вопросы, связанные с поддержкой участников СВО и членов их семей.
Ранее сообщалось, что президент РФ Владимир Путин счел недостаточной поддержку инвалидов, получивших увечья во время специальной военной операции. Он отметил, что в данной сфере делается уже многое, но заботу о таких людях стоит еще более усилить.