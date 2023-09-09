Мишустин проголосовал за мэра Москвы с помощью дистанционных технологий

На выборах мэра Москвы зарегистрированы пять кандидатов, среди которых и нынешний градоначальник Сергей Собянин. Жители столицы имеют возможность проголосовать в период с 8 по 10 сентября, в том числе используя электронную систему голосования.

Как сообщает сайт aif.ru, ранее участие в голосовании приняли президент России, Владимир Путин, а также Сергей Собянин, действующий мэр столицы. Премьер-министр РФ Михаил Мишустин не остался в стороне. Он отдал свой голос в онлайн-режиме за одного из кандидатов на пост мэра Москвы. Информация об этом опубликована на странице в соцсетях российского правительства.

Мишустин обратил внимание на важность осознанного выбора граждан. Вероятно, успешное развитие города зависит от того, кто будет занимать важные посты. К слову, на данный момент около 1,6 млн москвичей уже приняли участие в электронном голосовании.