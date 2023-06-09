Мишустин создал правительственную комиссию по ликвидации наводнения в Херсонской области

Как проинформировали в пресс-службе российского кабмина, данное решение стало ответом на соответствующий указ президента России Владимира Путина. Отмечается, комиссией по ликвидации последствий подтопления российских территорий будет руководить вице-премьер Марат Хуснуллин.

Утром 6 июня украинские боевики в очередной раз обстреляли Каховскую ГЭС в Херсонской области, находящуюся под контролем российских военных. Обстрел, предположительно, ВСУ вели из РСЗО "Ольха". Следственный комитет возбудил уголовное дело о теракте.

«Председатель правительства Михаил Мишустин подписал распоряжение № 1500-р о создании правительственной комиссии по ликвидации масштабного наводнения в Херсонской области, причиной которого стала диверсия на Каховской ГЭС», — говорится в тексте заявления.

Также в состав комиссии включены руководители различных министерств и ведомств, среди которых МЧС, Минпромторг, Минфин, Минтранс, Минэнерго и других ведомств. Среди ответственных врио губернатора Херсонской области Владимир Сальдо.

Ранеее сообщалось, что председатель Следственного комитета России Алескандр Бастрыкин будет в ежедневном режиме внимательно следить за расследованием уголовного дела о разрушении Каховской ГЭС.