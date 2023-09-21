Мишустин заявил, что новые регионы РФ должны иметь доступ к качественным лекарствам

Премьер-министр сделал новое заявление во время встречи с Аллой Самойловой, что занимает пост главы Росздравнадзора. Об этом пишет ТАСС .

Кто-то привык жить одной фразой «организм обязан лечиться сам», и иногда такой человек бывает прав. Однако, полно и таких случаев, когда лекарства просто жизненно необходимы. Так или иначе, каждый должен иметь к ним доступ, и новые регионы России – в том числе.

В этом уверен Михаил Мишустин. Он завяил, что в ДНР и ЛНР, а также в Запорожской и Херсонской областях активно выполняет свою работу Росздравнадзор. Однако, помимо этого, встает вопрос снабжения лекарствами аптек в новых регионах Российской Федерации.

По его словам, жители перечисленных субъектов должны иметь доступ к лекарствам и возможность их приобрести, как это сейчас реализовано в других уголках нашей страны.