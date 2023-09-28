Мишустин заявил, что новые технологии не могут заменить преподавателя
Фото: [©Александр Астафьев/РИА Новости]
Михаил Мишустин, являясь премьер-министром России, выразил свое мнение после знакомства с новшествами Финансового университета при правительстве РФ. По его словам, современные технологии все равно не смогут заменить собой преподавателя, поскольку он играет важную роль. Об этом также написало агентство «РИА Новости».
Даже несмотря на технологический прогресс и скоростные изменения в современном мире, роль преподавателя остается ключевой, как отметил Мишустин.
Конечно, дистанционное обучение очень полезно для ребят, которые живут в отдаленных регионах. Однако, ничто не может заменить человеческое общение и интерактив. Очень важным элементом в системе образования является преподаватель, который, взаимодействуя со студентом, может даже помочь определить его дальнейшую судьбу.