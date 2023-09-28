Мишустин заявил, что новые технологии не могут заменить преподавателя

Михаил Мишустин, являясь премьер-министром России, выразил свое мнение после знакомства с новшествами Финансового университета при правительстве РФ. По его словам, современные технологии все равно не смогут заменить собой преподавателя, поскольку он играет важную роль. Об этом также написало агентство «РИА Новости» .

Даже несмотря на технологический прогресс и скоростные изменения в современном мире, роль преподавателя остается ключевой, как отметил Мишустин.

Конечно, дистанционное обучение очень полезно для ребят, которые живут в отдаленных регионах. Однако, ничто не может заменить человеческое общение и интерактив. Очень важным элементом в системе образования является преподаватель, который, взаимодействуя со студентом, может даже помочь определить его дальнейшую судьбу.