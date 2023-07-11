Мишустин заявил, что показатель инфляции в РФ остается одним из наиболее низких в мире

По словам российского премьер-министра Михаила Мишустина, показатель инфляции в стране является одним из самых низких по мировым меркам и остается на умеренном уровне. Об этом сообщает RT .

Согласно статистике, с начала года по настоящий момент инфляция составила всего 2,9%. Стоит отметить, что в годовом выражении представленный показатель не превышает 3,5%.

Премьер подчеркнул, что это является одним из самых низких уровней инфляции в мире, а также положительным фактором для экономики страны. Такое заявление он сделал на заседании, проходившем в Доме правительства.

Слова Мишустина подчеркивают стабильность и надежность российской экономики, а также уверенность в ее дальнейшем развитии. Низкая инфляция является важным фактором для экономической стабильности и повышения уровня жизни населения.

Ранее президент России Владимир Путин выразил уверенность в том, что по итогам текущего года уровень инфляции выйдет на 5%.