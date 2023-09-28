Мишустину рассказали о современных подходах к обучению финансистов
Фото: [©Александр Астафьев/РИА Новости]
Как пишет ТАСС, премьер-министр побывал на Московском финансовом форуме. Там он осмотрел выставку и на стенде Минфина узнал о новшествах в системе образования для финансистов.
Стало известно, что в системе подготовки кадров для финансового сектора произошли некоторые изменения в соответствии с современными реалиями. Кроме того, уже определены перспективы ее развития в будущем.
Так, например, Финансовый университет при правительстве продемонстрировал цифровую образовательную экосистему, которая включает в себя гибридный подход к преподаванию, а также онлайн-обучение для самих студентов. Все для того, чтобы каждый мог иметь доступ к качественному дистанционному образованию, находясь при этом в любой точке России.
При университете также есть открытая онлайн-академия, где представлены множество курсов. К слову, есть те, которые не связаны с финансами.