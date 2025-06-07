«Мисс Эквадор» Мария Аргуэлло умерла во время подготовки к свадьбе

В Эквадоре на 29-м году жизни умерла известная модель, в 2024 году признанная одной из лучших красавиц страны Мария Аргуэлло. Об этом сообщила «Российская газета».

В 2024 году модель Мария Лорена Аргуэлло победила в полуфинале конкурса красоты «Мисс Вселенная Эквадор». Теперь же стало известно, что она скончалась в возрасте 28 лет. По утверждению СМИ, в это время девушка готовилась выйти замуж. По словам ее жениха, у пары уже было все практически готово к тому, чтобы отпраздновать свадьбу. При этом причины смерти Аргуэлло не приводятся.

Сам факт смерти уже подтвержден организаторами конкурса, а также ее родственниками.

Ранее сообщалось о смерти известного советского артиста балета Валерия Панова. Он скончался в Израиле в возрасте 86 лет. Танцор начинал выступать в Ленинградском Малом театре оперы и балета. Выступая в Европе и Америке, Панов получил широкое признание. Затем артист работал в театре балета Сан-Франциско, Берлинской и Венской государственных операх.