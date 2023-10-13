«Мисс Россия-2023» рассказала, почему пока не планирует выходить замуж

Девушка попыталась ответить на все вопросы, которые интересовали ее поклонников. Так выяснилось, что она на данный момент получает два высших образования. Также Маргарита Голубева активно участвует в качестве ведущей на музыкальных концертах, отвечает за организацию молодежных и студенческих мероприятий.

Казалось бы, какая свадьба, когда у «Мисс России-2023» столько разных занятий, и кажется, что у нее совсем нет времени? Действительно, пока Маргарита Голубева не собирается выходить замуж. И причина в том, что сейчас она хочет «сформировать себя как состоявшуюся личность: ещё сильнее наполниться духовно, развить свои проекты».

Ну а достойный партнер, по словам красавицы, придет в ее жизнь тогда, когда она сама для себя станет опорой.