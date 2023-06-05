Мисс Вселенная примерила на себя образ Кармен

Свои ноги от ушей продемонстрировала Оксана Федорова, артистично станцевав в алом платье. И пусть, что талант был показан на фоне фойе, даже без музыкального сопровождения, новостью поделился портал «Дни.ру»

Оксана Федорова в очередной раз доказала свой заслуженный статус Мисс Вселенной 2002. Модель занимается танцами не первый год, так что она посчитала нужным еще раз показать свои умения в социальных сетях.

На видеоролике Федорова предстала перед фанатами в платье с глубоким вырезом, из-под которого виднелись роскошные ноги девушки. Большой цветок, венчавший голову жгучей брюнетки, дополнял образ. А бежевые туфли дополнительно удлиняли фигуру.

Это, и другие танцевальные ролики с тренировок, получили множество комплиментов. Помимо ведения соцсетей Оксана Федорова занимается организацией танцевальных мероприятий, что становятся точкой притяжения многих профессиональных танцоров.