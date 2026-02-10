Миссия поддержки: Щербаков прилетел в Алма-Ату после скандала с Сабуровым

Комик Алексей Щербаков, известный по шоу «Что было дальше?», оказался в центре внимания на премьере фильма «Рай под ногами матерей 2: Письмо матери» в Алма-Ате. Мероприятие состоялось 9 февраля, однако на красной дорожке артист сделал неожиданное заявление.

Перед собравшимися поклонниками Щербаков, не без доли иронии, заявил: «Не знаю, что сказать… Я вообще к другу приехал!». Это высказывание, опубликованное Telegram-каналом ВПШ, было воспринято публикой и интернет-пользователями вполне серьезно. Многие предположили, что речь идет о его коллеге по проекту Нурлане Сабурове.

Напомним, что Сабуров был задержан 6 февраля в московском аэропорту Внуково с последующим запретом на въезд в Россию сроком на 50 лет. После этого он вылетел в Казахстан.

Прилет Щербакова в Алма-Ату двумя днями позже, где его встречали в аэропорту с национальными угощениями и музыкой, многие связали именно с ситуацией вокруг Сабурова. Некоторые Telegram-каналы выдвинули предположение, что целью визита является встреча с коллегой, а также не исключил возможность неформального сбора всех участников «ЧБД» за границей.