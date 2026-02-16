Мистическая пропажа в ХМАО: группа из 11 «жриц» и двоих мужчин просит о помощи в дебрях тайги

В Березовском районе Ханты-Мансийского автономного округа (ХМАО) разворачивается спасательная операция по поиску группы из 13 человек, оказавшихся в ловушке посреди глухой тайги. SHOT сообщает, что речь о компании, которая якобы выбралась в путь ради некого обряда.

Туристы, среди которых 11 женщин и двое мужчин, отправились в труднодоступную местность для проведения некоего религиозного ритуала, однако столкнулись с непредвиденными обстоятельствами. На данный момент связь с ними поддерживается только по рации, через которую они и транслируют призывы о помощи, отказываясь при этом раскрывать детали произошедшего.

По предварительной информации, группа проигнорировала обязательные протоколы безопасности и не стала регистрировать свой маршрут в экстренных службах. Путешественники на двух снегоходах с прицепами углубились в акваторию реки Северная Сосьва, выбрав для своего мероприятия максимально изолированную локацию. Как сообщают источники, мистическая миссия пошла не по плану, и теперь участники экспедиции заявляют о невозможности выбраться из лесного массива самостоятельно.

На текущий момент остается неизвестным, есть ли среди туристов пострадавшие или раненые. Сотрудники спасательных служб уже выдвинулись в указанный район для эвакуации таинственной группы. Ситуация осложняется спецификой ландшафта и отсутствием точных координат, так как подготовка к «экспедиции» велась в условиях строгой секретности. Обстоятельства, заставившие тринадцать человек просить о немедленном спасении из заснеженного леса, будут устанавливаться после их возвращения на базу.

Отметим, что информация предварительная и пока не подтверждена официальными источниками.

