Митинг, посвященный 82-ой годовщине полного снятия блокады Ленинграда, прошел в Балашихе
Фото: [Пресс-служба администрации г.о. Балашиха]
Памятная акция, посвященная Дню полного освобождения Ленинграда от фашистской блокады, прошла в микрорайоне Железнодорожный в Балашихе 26 января. В мероприятии приняли участие депутаты Совета депутатов Балашихи Ульяна Кондрякова, Антон Орешков и Александр Евсюткин, руководитель отделения организации «Офицеры России» в Балашихе Розалия Абатурова, блокадники, молодогвардейцы, юнармейцы и местные жители.
Перед собравшимися выступил депутат Московской областной Думы Тарас Ефимов, который подчеркнул значимость подвига жителей Ленинграда:
«Мы вспоминаем героическое противостояние русского народа против фашизма, вспоминаем людей, чье мужество, честь и любовь к Родине не сломить ничем. Мы храним память о таких трагических событиях в истории нашей страны и передаем ее через поколения. Здесь собралось так много молодых ребят, которые знают, понимают, и чтут прошлое своей великой страны», – отметил Тарас Ефимов.
Участники акции почтили память павших минутой молчания и возложили цветы к мемориалу.
Блокада Ленинграда началась 8 сентября 1941 года и продолжалась 872 дня. Это была самая продолжительная битва за весь период Великой Отечественной войны. В январе 1943 года советские войска прорвали кольцо блокады. 27 января 1944 года в результате Ленинградско-Новгородской операции немецко-фашистские войска были окончательно разгромлены, а город освобожден. Эта дата — День воинской славы России.