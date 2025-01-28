Митинг в честь 81-годовщины снятия блокады Ленинграда прошел в Луховицах

В Луховицах прошел митинг «Время памяти», приуроченный 81-й годовщине со дня полного освобождения Ленинграда от блокады фашистов.

Мероприятие состоялось на Аллее Славы. Его организацией занималась окружная администрация и местное отделение «Единой России» в рамках партийного проекта «Историческая память». Неравнодушные горожане собрались у Вечного огня, чтобы почтить память жителей осажденного города. Почетными гостями митинга стали луховицкие депутаты Ольга Терехова, Ирина Каштан и Дмитрий Силаев, представители Совета ветеранов и «Боевого братства», различных общественных организаций, юнармейцы, активисты МГЕР и партийные единомышленники.

Глава муниципального округа Луховицы, секретарь местного отделения «Единой России» Сергей Тимохин выступил перед участниками митинга с приветственным словом. Он выразил уверенность, что люди, пережившие суровые испытания, — это Герои.

Фото: [ пресс-служба администрации г.о. Луховицы ]

«Блокада Ленинграда — страшное событие в годы Великой Отечественной войны. Жители города продемонстрировали, что сила духа человека безгранична. Они пережили такое, что нам, современному поколению, и не снилось. Мы в неоплатном долгу перед ветеранами, гордимся их мужеством и стойкостью, берем с них пример», — отметил Сергей Тимохин.

Известно, что житель осажденного Ленинграда получал кусочек черного хлеба в 125 граммов — суточная норма пищи для того сурового времени. Для некоторых это была единственная возможность, продержаться еще немного времени. Волонтеры и юнармейцы раздали присутствующим на митинге по такому же кусочку, чтобы напомнить о стойкости своих соотечественников.

Фото: [ пресс-служба администрации г.о. Луховицы ]

Перед участниками митинга выступил благочинный церквей первого Луховицкого округа иерей Александр Скабелин. С просьбой хранить память о героях и событиях того времени обратились луховицкие депутаты Ольга Терехова и Дмитрий Силаев, которые представляют партию «Единая Россия».

Во время мероприятия луховичане почтили память жертв блокады минутой молчания. Участники митинга возложили цветы к Вечному огню.