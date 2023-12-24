Митингующие в Белграде начали бить стекла парламента, полиция применила слезоточивый газ

Телеканал RT передает последние события из центра столицы Сербии Белграда. Там, несмотря на многочисленные полицейские подразделения, местная прозападная оппозиция начала столкновения с правоохранителями.

Сообщается, что в настоящее время протестующие активно бьют стекла здания Скупщины (парламента Сербии). Полиция применяет в сторону бунтовщиков слезоточивый газ.

От входа в здание парламента разъяренную толпу удалось оттеснить, но они продолжают скандировать «Выходите!».

Ранее толпа протестующих совершила попытку прорваться в здание администрации сербской столицы.

Перед этим президент Сербии Александр Вучич обратился к народу с просьбой сохранять спокойствие и заверил, что все происходящее в центре Белграда это не революция.