Митяевский мост в Коломне разведут из-за паводка

В Коломне вводят ограничения в связи с началом весеннего половодья. С 5 часов утра 21 марта Митяевский наплавной мост разведут и закроют для всех категорий граждан. Автомобилистам и пешеходам придется искать пути объезда до тех пор, пока уровень воды не начнет спадать.

За гидрологической обстановкой в округе следят в круглосуточном режиме. Для этого специалисты используют шесть автоматических датчиков. Три из них установлены на реке Коломенке, два — на Оке и один — на Москве-реке. Приборы передают показания дважды в сутки, что позволяет экстренным службам мгновенно реагировать на любые изменения.

Начальник отдела ГО, ЧС и пожарной безопасности администрации округа Владимир Чучкалов сообщил, что на данный момент ситуация остается спокойной. По его словам, снег тает постепенно, резкого скачка уровня воды не фиксируется. О возобновлении движения по переправе жителей предупредят дополнительно.