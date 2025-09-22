Митрополит Ювеналий отмечает день рождения

Почетный гражданин Подмосковья, выдающийся деятель РПЦ, старейший митрополит Ювеналий 22 сентября отмечает день рождения. Ему исполнилось 90 лет.

Ювеналий — единственный в РФ здравствующий архиерей с правом ношения двух панагий и преднесения креста за богослужениями в пределах Московской областной епархии. Он более 39 лет проработал в Подмосковье, являясь митрополитом Крутицким и Коломенским, а также управляющим Московской епархией за пределами столицы.

Родился 22 сентября 1935 года в Ярославле. В 1957 году окончил Ленинградскую духовную семинарию, а в 1961 году — Московскую духовную академию. Стал кандидатом богословия, защитившись по теме: «Внешние сношения Русской православной церкви в период с 1917 по 1944 гг.».

Трудовую деятельность начал преподавателем Московской духовной семинарии в 1961 году в Сергиевом Посаде.

С 1961 года стал референтом, зампредом отдела внешних церковных сношений Московского патриархата, а с 1972 по 1981 год возглавлял отдел и был назначен постоянным членом Священного синода.

В 1989–2011 годах являлся председателем Синодальной комиссии по канонизации святых. Участвовал в работе Поместных соборов РПЦ в 1988 и 1990 годах, а также Архиерейских соборов в 1989, 1990, 1992, 1994, 1997 и 2000 годах. С 1982 по 2021 год был управляющим Московской областной епархией РПЦ.

Решением Священного Синода в 2021 году Ювеналий почислен на покой с выражением глубокой и искренней благодарности «за достойно понесенные в течение шести десятилетий многотрудные обязанности на разных поприщах церковного служения».

Ювеналий — полный кавалер ордена «За заслуги перед Отечеством», также награжден орденами Дружбы народов и Почета, различными медалями. Является почетным гражданином Подольска, Коломны, Подольского района, Дмитрова, Видного, Зарайска и Зарайского муниципального района, Егорьевска. Постановлением губернатора Подмосковья в 2002 году ему присвоено звание почетного гражданина Московской области.