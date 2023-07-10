Митрополит Кирилл рассказал о рекордном числе крещений на линии фронта

Председатель Синодального отдела по взаимодействию с Вооруженными Силами и правоохранительными органами РПЦ митрополит Ставропольский и Невинномысский Кирилл (Покровский) в интервью РИА Новости рассказал о большом числе крещений на передовой.

Митрополит привел известное выражение: «в окопах нет атеистов». Он рассказал о священнике, который за десять дней приобщил к таинствам Господним 500 бойцов.

Также архиерей рассказал о том, что РПЦ активно включается в работу по реабилитации раненых. В этом случае пастырская помощь нужна не только самим военным, но и членам их семей.

Митрополит подчеркнул, что священники отправляются на фронт исключительно добровольно. Потребность в них в зоне боевых действий очень велика, но РПЦ может только приглашать желающих к сотрудничеству, никакой разнарядки на этот счет не имеется.