Митрополит Крутицкий и Коломенский Павел направил соболезнование в связи с произошедшим в Красногорске

Примечательно, что в соборе ночью уже была совершена панихида по погибшим и вознесены молитвы о выздоровлении пострадавших, а также об укреплении сил спасателей и медиков, спасающих жертв теракта. В соборе с момента трагедии дежурят священники. Все, кому необходима духовная поддержка и помощь, могут обратиться в Никольский собор города Красногорска рядом с Крокус Сити Холл.

«Во всех храмах и монастырях Московской митрополии возносятся заздравные молитвы о выздоровлении пострадавших и заупокойные — о погибших. Все духовенство готово оказать помощь и поддержку пострадавшим и их родным, кто обратятся в храмы», — говорится в сообщении.

При этом священнослужители посещают больницы, где также молятся вместе с родными и близкими пострадавших, оказывая им духовную и психологическую поддержку.