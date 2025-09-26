Митрополит открыл духовный центр для восстановления сил бойцов СВО

В Псково-Печерском монастыре состоялось торжественное открытие паломнического центра, предназначенного для ветеранов специальной военной операции (СВО) и членов их семей, сообщил портал «ПЛН Церковь».

Церемонию открытия провел митрополит Псковский и Порховский Матфей. Новый центр будет способствовать укреплению духовных сил защитников Отечества и поможет им восстановить жизненные ресурсы для возвращения к мирной жизни.

«Русская земля всегда была богата защитниками Отечества и своими героями. Но приходит время, когда нужно силы восстанавливать и накапливать. Утрата сил происходит не только физических, но и духовных, прежде всего, когда человек с оружием в руках отстаивает суверенитет своей страны», — отметил митрополит.

Создание центра стало возможным благодаря активной деятельности благотворительного фонда «Традиция» и личным усилиям владыки Тихона. Этот проект является первым в России специализированным паломническим центром для участников СВО.

