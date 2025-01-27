Мизулина обратится в СК из-за самосуда над школьницей в Люберцах

Екатерина Мизулина, руководитель «Лиги безопасного интернета», в своем Телеграм-канале заявила о планах обратиться в Следственный комитет Российской Федерации с просьбой как можно скорее провести необходимую проверку по факту ряда сообщений в соцсетях о нападении на ученицу девятого класса гимназии № 41 в городе Люберцы Московской области.

Как утверждает Мизулина, в этой школе подростки совершили акт насилия над своей одноклассницей. Они заставили ее стоять на коленях и извиняться перед ними. А затем избили и потребовали раздеться. Запись этого жестокого инцидента была опубликована в школьных социальных пабликах.

«В 41-й гимназии города Люберцы подростки устроили самосуд в отношении ученицы 9-го класса: сначала заставили встать на колени и извиниться, после чего избили и потребовали снять одежду. Как сообщают, сейчас администрация гимназии 41 якобы пытается активно замять эту историю», — написала Мизулина.

Она также обратила внимание на то, что руководство школы, по всей видимости, пытается замять все произошедшее. По словам учеников, этот случай может быть связан с подобной ситуацией в соседних Котельниках, где школьница также была избита толпой сверстников

Ранее сообщалось, что губернатор Андрей Воробьев навестил школьницу из Котельников, которую избили сверстницы прямо в учебном заведении. Он посетил пострадавшую в больнице. Глава Подмосковья заявил, что власти примут меры, чтобы таких ситуаций больше не возникало.