Мизулина обратится в СК по поводу блогерши, продающей кадры своего ребенка

Глава «ЛБИ» Екатерина Мизулина собирается отправить обращение в российский СК по поводу деятельности отечественного блогера Дарьи Суднишниковой. Соответствующее заявление она сделала в своих соцсетях .

Как утверждает в посте Мизулина, Суднишникова продает в соцсетях детскую порнографию – кадры, на которых запечатлен ее малолетний ребенок. Она также добавила, что ранее уже несколько раз обращалась в органы с жалобами на данного блогера и распространения ей подобного контента на просторах Сети.

Суднишникова прославилась после беременности. Она забеременела в 13 лет и родила в 14. Сейчас Дарья уже совершеннолетняя, а ее дочери на данный момент 3 года.